Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,6 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (01.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Heute starte Infineon in sein neues Fiskaljahr 2021/22. Die Nachfrage nach Halbleitern sei ungebrochen, die Liefersituation in der Branche dagegen weiter angespannt. Seine Jahresprognose sollte der Chipriese aber erreicht haben. Erste Wasserstandsmeldungen dürfte es dazu auf dem virtuellen Kapitalmarkttag am kommenden Dienstag (5. Oktober) geben.Der Start in den Oktober dürfte recht stürmisch verlaufen. Die Zahl der potenziellen Krisenherde (Corona, Konjunktur, Zinsen, Energiekrise in China, US-Shutdown, Lieferketten) habe es in sich. Zudem trübe sich das Chartbild des heimischen Leitindex DAX immer weiter ein.Bisher habe sich die Infineon-Aktie in dem Umfeld recht gut gehalten. Anfang der Woche habe der Kurs noch an einem Mehrjahreshoch gekratzt. Im weiteren Wochenverlauf sei der Kurs dann aber auch zurückgefallen.Frische Impulse dürfte der virtuelle Kapitalmarkttag am kommenden Dienstag (5. Oktober) bringen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für Infineon vor der Veranstaltung auf "buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Im Fokus stünden Themen wie Kapazitätsausweitungen, die Preisdynamik sowie die Aussichten für SiC-Bauteile und Elektromobilität, so Analyst Alexander Duval.Im Vorfeld dürfte Verunsicherung weiter groß bleiben. Könne sich die Aktie im Bereich um 35/36 Euro nicht stabilisieren, warte bei 34,02 Euro die viel beachtete 200-Tage-Linie. Werde auch diese Unterstützung unterschritten, sei ein Rücksetzer bis zur massiven horizontalen Unterstützungszone um 30,41 (Mai-Tief) und 30,93 Euro (Juli-Tief) möglich.Das Fazit habe Bestand: Um die rasant steigende Nachfrage zu befriedigen, habe Infineon ein neues Werk aus dem Boden gestampft. Bei Analysten und Investoren kämen die Aktivitäten von Ploss und Co gut an."Der Aktionär" hält ebenfalls an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest und spekuliert im Hebel-Depot auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 01.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link