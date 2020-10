Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (01.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Gestern habe beim deutschen Halbleiter-Konzern das Fiskaljahr 2019/20 geendet. Der Start ins neue Jahr werde von einem satten Kurssprung begleitet. Impulse kämen vom Wettbewerber. STMicroelectronics werde nach einem besser als erwartet verlaufenen dritten Geschäftsquartal optimistischer für den weiteren Jahresverlauf. Konzernchef Jean-Marc Chery habe darauf verwiesen, dass die Nachfrage nach Produkten für die Autoindustrie und nach Mikrocontrollern im dritten Quartal stark angezogen habe. Es sei bereits das zweite Mal nach Ende April, dass der Halbleiterhersteller seinen Ausblick für das Gesamtjahr nach oben revidiere.Fundamentale Neuigkeiten gebe es bei Infineon keine. Frische Zahlen für das gestern beendete Geschäftsjahr 2019/20 stünden erst für den 9. November auf der Agenda - es sei denn, der deutsche Chiphersteller müsse ebenfalls eine aktualisierte Prognose veröffentlichen.Ein Blick auf den Chart zeige, dass bei der Infineon-Aktie in den letzten Wochen und Monaten die Bullen am Drücker gewesen seien. Die sogenannte "V-Formation" spreche mittelfristig sogar für neue Verlaufshochs, also auch einen Anstieg über das Mehrjahreshoch vom 25. Juni bei 25,76 Euro. Gewinne laufen lassen, rät Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.10.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie: