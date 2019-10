Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Nach mehreren schwankungsreichen Handelstagen steuere der DAX auf einen stabilen Wochenauftakt zu. Als leichte Stütze diene die gute Entwicklung der US-Börsen am Freitag. Ein Thema stehe besonders im Fokus. Die Handelsgespräche zwischen den USA und China, die am Donnerstag wieder aufgenommen werden sollten. Bei Infineon gebe es bereits am morgigen Dienstag einen interessanten Termin.Halbleiter- und Systemlösungen von Infineon würden helfen, den Alltag einfacher, sicherer und umweltfreundlicher zu gestalten. Der Konzern nehme dank seiner guten Positionierung auch bei der zunehmenden Digitalisierung der Automobilindustrie eine entscheidende Rolle ein. Schon jetzt bediene der Chipriese mit seiner Technologie für assistiertes und elektrisches Fahren Felder, die Wettbewerber nicht so stark ansteuern würden und erziele rund 43 Prozent des Gesamtumsatzes in diesem Segment. 2018 hätten die Umsätze hier um rund 10% zu bei einer Segmentergebnis-Marge von 14,2% (Vorjahr: 15,9%) gelegt.Im Automotive-Bereich dürften die Umsätze weiter schneller wachsen als im gesamten Konzern. Für den 8. Oktober sei ein Update-Call für das Autogeschäft angesetzt. Ein Termin, den sich Infineon-Anleger vormerken sollten.Das Automotive-Segment dürfte bei Infineon der wichtigste Impulsgeber bleiben. Könne Vorstand Reinhard Ploss mit seinen Aussagen zur aktuellen und künftigen Entwicklung in der wichtigen Sparte Analysten und Investoren überzeugen, dann dürfte sich die Aktie wieder von den jüngsten Tiefstständen lösen.Auch Infineon spüre derzeit den gesamtwirtschaftlichen Gegenwind. Die strukturellen Treiber bei dem DAX-Konzern seien aber intakt.Anleger mit Weitblick können das aktuelle Niveau daher weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2019)Mit Material von dpa-AFX