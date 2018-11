Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse vom "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der deutsche Chip-Riese habe überzeugende Zahlen für das vierte Quartal präsentiert. Auch der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019 sei gut ausgefallen. Die Unsicherheit durch die schwachen Branchenberichte sei damit erst einmal raus. Damit könnte die Infineon-Aktie eine Aufholbewegung anschließen. "Der Aktionär" habe bereits im Vorfeld dazu geraten, mit einem Drittel der Position auf gute Zahlen zu spekulieren. Nach der Bestätigung könne die Position weiter ausgebaut werden, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.11.2018)Der Autor ist Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und beabsichtigt, diese alsbald wieder aufzulösen, sodass er von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitiert: Infineon.Börsenplätze Infineon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:18,33 EUR +0,77% (12.11.2018, 09:10)