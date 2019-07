Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chip-Herstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der DAX habe mit einem Plus von über 17% das erfolgreichste Halbjahr seit 2007 hingelegt. Die Infineon-Aktie komme in diesem Zeitraum auf ein Minus von knapp 10%. Wie gehe es weiter? Die Lage an vielen Endmärkten bleibe unsicher. Das gelte für die Wettbewerber ebenso wie für den deutschen Halbleiterkonzern. Ob es bereits ab dem zweiten Halbjahr wieder zu einer Erholung der Nachfrage komme, sei unklar. Dennoch könnte die Infineon-Aktie ihre Underperformance gegenüber dem DAX im zweiten Halbjahr beenden.Anleger mit Weitblick könnten das aktuelle Niveau daher weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, sollten sich dabei aber auch auf kleinere Rücksetzer einstellen. Die erste Zielzone, die die Infineon-Aktie bald anlaufen sollte, liege zwischen 17 und 18 Euro, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.07.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Akien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Infineon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:16,198 EUR +0,27% (05.07.2019, 17:35)