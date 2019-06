Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (03.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon ändere die Übernahmestrategie. Der Halbleiter-Hersteller habe häufig als Übernahmekandidat in der umkämpften Branche gegolten, nun gehe das Unternehmen selbst mit einem milliardenschweren Zukauf in die Offensive und wolle sich mit der Akquisition von Cypress Semiconductor für die Zukunft rüsten.Für etwa neun Milliarden Euro wolle sich Infineon den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor schnappen. Infineon selbst sei zuletzt auf einen Börsenwert von etwa 18 Milliarden Euro gekommen. Das habe das Übernahmeziel zu bieten.Je Cypress-Semiconductor-Aktie sei Infineon bereit, 23,85 Dollar auf den Tisch zu legen. Das entspreche einer Prämie von 46 Prozent. "Bloomberg" habe die Amerikaner bereits in der vergangenen Handelswoche als Übernahmekandidaten ins Spiel gebracht, entsprechend positiv habe der Kurs zuvor reagiert.Infineon möchte sich mit einem profitablen Zukauf fit für die Zukunft machen. Für die Bezahlung der Cypress-Übernahme habe Infineon laut Pressemitteilung verbindliche Finanzierungszusagen eines Bankenkonsortiums.Michel Doepke von "Der Aktionär" bleibt für die Infineon-Aktie unverändert positiv gestimmt. (Analyse vom 03.06.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link