Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,812 EUR -6,20% (09.03.2020, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (10.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der deutsche Halbleiter-Konzern habe bei der geplanten rund 9 Mrd. Euro schweren Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor eine wichtige Hürde genommen. Die US-Behörde Committee on Foreign Investment in the United States ("CFIUS") habe die Transaktion genehmigt. Weiter offen sei aber die chinesische Freigabe.Die Infineon-Aktie dürfte zunächst überproportional zulegen. Aber: Nachdem das Papier in den vergangenen Tagen durch alle Absicherungen und Stoppkurse des "Aktionärs" gerauscht sei, sei es schwer, einen Neueinstieg zu finden. Also gebe es hier auch keine "Gewinne laufen lassen"- Passsagen. "Der Aktionär" werde die Infineon-Aktie weiter eng begleiten und dabei auch Limits für einen Neueinstieg geben, denn an den mittel- und langfristigen Aussichten habe sich nichts geändert - im Gegenteil, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:16,888 EUR +10,55% (10.03.2020, 08:34)