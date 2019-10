Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (09.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Märkte würden getrieben von der Politik bleiben. Zum Ende der Woche solle es zwar neue Gespräche im Handelsstreit zwischen China und den USA in Washington geben. Die Hoffnungen auf ein zeitnahes Abkommen würden derzeit allerdings von Tag zu Tag sinken. Investoren würden sich in diesem Umfeld weiter zurückziehen. Vor allem in der leidgeprüften Halbleiterbrache komme es zu deutlichen Rücksetzern - auch bei der Aktie von Infineon.Die Verunsicherung an den Börsen nehme weiter zu. Die Volatilität steige. Doch in der Vergangenheit habe sich gezeigt: Auf neue Eskalationsschübe im Handelsstreit sei immer wieder ein Versuch der Deeskalation oder Entspannung gefolgt - mit einer entsprechenden Gegenbewegung.Außerdem seien die direkten Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China für Infineon eher niedrig. Die (Straf-)Zölle auf die direkten Produkte seien für den Konzern überschaubar.Die aktuelle Entwicklung könnte sich aber weiterhin negativ auf die gesamte wirtschaftliche Entwicklung rund um den Globus auswirken. Das gelte besonders für die Halbleiterbranche, deren globale Vernetzung im Vergleich zu anderen Industrien deutlich höher sei.Neben der eigenen operativen Entwicklung könnten auch Fortschritte bei den Gesprächen zum Handelsstreit für positive Impulse sorgen. Aber auch frische Analystenstimmen und Zahlen der Wettbewerber dürften die kurzfristige Kursentwicklung beeinflussen.Fakt sei: Auch Infineon spüre derzeit den gesamtwirtschaftlichen Gegenwind. "Der Aktionär" sei aber weiter überzeugt von den langfristigen Wachstumsaussichten. Die strukturellen Treiber bei dem DAX-Konzern seien intakt. Offizielle Zahlen für das vor wenigen Tagen beendete Geschäftsjahr 2018/19 gebe es am 12. November. Die im März gesenkte Prognose dürfte auch dank eines starken Dollars erreicht worden sein.Risikobewusste Anleger können auf dem aktuellen Niveau weiter einen Fuß in die Tür stellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2019)