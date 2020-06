Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

20,88 EUR +5,44% (03.06.2020, 16:38)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

20,825 EUR +5,94% (03.06.2020, 16:23)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (03.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Aktie von Infineon gehöre am heutigen Mittwoch zu den drei besten Papieren im DAX. Mehr als fünf Prozent gehe es nach oben auf 20,68 Euro. Nur die Allianz und MTU Aero Engines würden noch besser abschneiden. Das US-Unternehmen Microchip habe mit einem angehobenen Quartalsausblick die Stimmung in der ganzen Chipbranche aufgehellt. Im SDAX seien die Papiere von Elmos sogar um sechs Prozent vorgerückt. Im erweiterten Branchenkreis hätten die Papiere des Waferproduzenten Siltronic im MDAX fünf Prozent gewonnen.Zudem habe Infineon von positiven Analysten-Einschätzungen profitiert. Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Einstufung für Infineon auf "outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach der Cypress-Übernahme habe er die Auswirkungen bis ins Detail überprüft, habe Analyst Mark Li in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie geschrieben. Mit den Amerikanern ergänze Infineon das Produktportfolio und das regionale Standbein - mit daraus resultierenden neuen Umsatzchancen. Der Deal werde wohl ab 2021 den Gewinn je Aktie steigern.Das Bankhaus Metzler habe Infineon gleich um zwei Investmentstufen von "sell" auf "buy" gehoben und das Kursziel von 15 auf 24 Euro erhöht. Analyst Holger Schmidt habe in einer am Mittwoch präsentierten Studie die Cypress-Übernahme in sein Bewertungsmodell integriert. Außerdem rechne er operativ mit einer Besserung der Geschäftslage ab dem vierten Quartal - mit einer dann anspringenden Nachfrage für Chips aus der Autoindustrie und anderen industriellen Endmärkten von Infineon.Mit Material von dpa-AFX