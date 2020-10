Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (08.10.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Infineon: Setzt sich die Rally fort? ChartanalyseDie Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) befindet sich seit Monaten in einer starken Aufwärtsbewegung. Ausgangspunkt war das Tief aus dem März 2020 bei 10,13 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 10. Juli habe der Wert den Abwärtstrend seit 15. Juni 2018 erreicht. Anschließend sei er mehrere Tage um diesen Trend gependelt, ehe er sich darüber etabliert habe. Am 10. Oktober habe die Aktie ein Aufwärtsgap zwischen 24,22 EUR und 24,59 EUR gerissen und sei über den Widerstandsbereich zwischen 25,44 und 25,76 EUR nach oben ausgebrochen. Gestern habe sich die Aktie von diesem Bereich entfernt.Etabliere sich die Infineon-Aktie über dem Bereich zwischen 25,44 und 25,76 EUR, dann könnte die Rally der letzten Monate fortgesetzt werden. Der nächste Widerstandsbereich läge um 30,05 EUR. Sollte die Aktie allerdings stabil unter 25,44 EUR abfallen, ergäbe sich ein Verkaufssignal. In diesem Fall könnte die Aktie in Richtung 24,22 oder sogar 22,45 EUR zurücksetzen. (Analyse vom 08.10.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:26,50 EUR +0,66% (08.10.2020, 08:49)