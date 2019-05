Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (31.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Thomas Bergmann, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die erneute Eskalation im Handelsstreit habe vor allem den Chipsektor schwer getroffen. Aus Angst vor einer Rezession würden die Anleger Aktien wie Infineon nahezu unkontrolliert auf den Markt schmeißen. Jedem Charttechniker laufe bei Anblick die Infineon-Kursperformance ein kalter Schauer über den Rücken. Es gebe aber auch ein paar Fakten, die Hoffnung machen würden.Das durchschnittliche KGV (auf Basis der Schätzungen für zwölf Monate) der letzten fünf Jahre liege bei dem DAX-Titel bei 20. Dies sei deutlich mehr als die aktuelle Konsensschätzung für das Geschäftsjahr 2019: 17,4. Vor diesem Hintergrund könnte die Infineon-Aktie locker auf rund 18,30 Euro steigen.Auf 21,59 Euro laute das durchschnittliche Kursziel der Analysten. Im Vergleich zum gegenwärtigen Kurs bei 15,90 Euro entspreche dies einem Aufwärtspotenzial von knapp 36 Prozent.Das Papier des Chipherstellers sei zuletzt massiv unter die Räder gekommen. Normalerweise sei eine technische Gegenreaktion mehr als überfällig.Mutige Anleger investieren einen Teil in Infineon, halten aber Geld für ein bis zwei Nachkäufe zurück, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link