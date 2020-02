Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (05.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon sei wie erwartet schwächer ins Geschäftsjahr 2019/2020 gestartet. Umsatz und operatives Ergebnis (Segmentergebnis) seien im ersten Quartal (per Ende Dezember) im Vergleich zum Vorquartal rückläufig gewesen, so Infineon. Jedoch habe der Chiphersteller bei der Segmentergebnis-Marge mit 15,5 Prozent über den eigenen Prognosen und jenen der Analysten gelegen.Sowohl im wichtigen Geschäft mit Chips für die Autoindustrie als auch in der PMM-Sparte, in der das Geschäft mit Chips für die Stromversorgung sowie mobile Geräten wie Smartphones oder Tablets gebündelt sei, habe der DAX-Konzern mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen gehabt. Das Segmentergebnis sei gegenüber dem Vorquartal um 5 Prozent auf 297 Mio. Euro zurückgegangen, der Umsatz sei um 7 Prozent auf 1,92 Mrd. Euro gesunken.Infineon-Chef Reinhard Ploss habe von weiterhin schwierigen Marktbedingungen gesprochen. Allerdings hätten Einsparungen und Sondereffekte das Segmentergebnis etwas besser als erwartet ausfallen lassen. Für das zweite Quartal gehe der Konzern von einem Umsatzplus von 5 Prozent (plus oder minus zwei Prozentpunkte) gegenüber dem Vorquartal sowie einer Segmentergebnis-Marge von 14 Prozent in der Mitte der Umsatzspanne aus. Die Gesamtjahresprognose sei bestätigt worden. Der Konzernchef habe bereits Ende letzten Jahres mit einer herausfordernden ersten Jahreshälfte gerechnet.Michel Doepke von "Der Aktionär" bleibt für die Infineon-Aktie optimistisch gestimmt. (Analyse vom 05.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link