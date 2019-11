Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,602 EUR +1,28% (01.11.2019, 11:08)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,614 EUR +1,36% (01.11.2019, 11:02)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (01.11.2019/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Am 12. November lege der deutsche Halbleiter-Konzern sein Zahlenwerk für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/19 vor. Die im März gesenkte Prognose sollte Infinepn auch dank eines starken Dollars erreicht haben. Spannend werde es beim Ausblick. Zudem könnten die US-Behörden in den kommenden Wochen dem 9 Mrd. Euro schweren Zusammenschluss mit dem Wettbewerber Cypress Semiconductor zustimmen. Ein spannender Monat.Die Infineon-Aktie sei zuletzt zum dritten Mal in Folge am Widerstandsbereich um 18 Euro abgeprallt. Knapp unter 16 Euro warte die nächste massive Unterstützung. Gelinge es dem DAX-Titel nach einer Verschnaufpause nachhaltig über das Septemberhoch bei 18,64 Euro zu steigen, könnte noch im November eine Trendfortsetzung Richtung 20/21 Euro folgen. Dazu müsse allerdings der Newsflow passen. Der November werde also ein spannender Monat, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2019)Börsenplätze Infineon-Aktie: