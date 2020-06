Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

20,835 EUR +1,24% (24.06.2020, 14:23)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

20,865 EUR +0,41% (24.06.2020, 14:08)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (24.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.J.P. Morgan setze sich an die Spitze der Infineon-Optimisten. Die Analysten hätten ihr Kursziel von 18,50 auf 28,00 Euro angehoben. Dementsprechend sei die neutrale Haltung gegenüber dem Titel aufgegeben worden. Die neue Einschätzung laute "overweight".Woher nehme Analyst Sandeep Deshpande seinen Optimismus? Der Experte setze vor allem auf den Trend zum E-Auto und sehe Infineon hier als Hauptprofiteur. Die Konjunkturpakete in Europa gegen die Corona-Krise dürften den Trend der Elektrifizierung beschleunigen, so Deshpande. Zudem erhole sich die für den deutschen Chiphersteller wichtige Autobranche in China und den USA rasant. Auch davon dürfte vor allem Infineon profitieren. Im Bereich von 28 Euro habe die DAX-Aktie zuletzt im Jahr 2002 notiert.Seit dem Corona-Crash-Tief Mitte März bei 10,13 Euro habe die Infineon-Aktie ihren Wert zwischenzeitlich verdoppeln können. Knapp unter der 22-Euro-Marke sei den Bullen mit dem Stimmungsumschwung am Gesamtmarkt dann die Puste ausgegangen. Die Aktie sei in den Korrekturmodus übergegangen. Doch die Bären seien schnell wieder vertrieben worden. Ein neues Jahreshoch scheint weiter möglich - nicht nur wegen des neuen Kursziels von J.P. Morgan, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: