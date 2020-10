Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro.



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Infineon-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) charttechnisch unter die Lupe.Bei der Infineon-Aktie hätten sie zuletzt den Sprung über die Hochs von 2018 bei 25,50/25,76 EUR diskutiert, der gleichzeitig mit der höchsten Notierung der Aktie seit 2002 einhergehe. Auf Wochenbasis liege zudem ein klassisches "V-Muster" vor. Doch die Tragweite eines nachhaltigen Spurts über die Marke von 26 EUR verdeutliche vor allem der Blick auf den Monatschart des Technologietitels. Schließlich definiere dieser Deckel die Nackenlinie einer fast 20 Jahre andauernden Bodenbildung. Mit anderen Worten: Gelinge der Sprung über diese Schlüsselhürde wäre das Platzen der Technologieblase endgültig vergessen. Auf den Abschluss der strategischen Bodenbildung lasse neben der eingangs erwähnten "V-Formation" auch die abgeschlossene Flaggenkonsolidierung seit Anfang 2018 hoffen.Zusätzlicher Rückenwind komme von Seiten der trendfolgenden Indikatoren, wo MACD und Aroon zuletzt synchrone Einstiegssignale geliefert hätten. Perspektivisch sollte das Papier somit die Tiefs vom 1. Quartal 2001 bei gut 30 EUR ins Visier nehmen. Unter Risikoaspekten biete sich indes entweder das jüngste Aufwärtsgap auf Tagesbasis (24,60/24,23 EUR) oder aber das Februarhoch (23,07 EUR) als Absicherung auf der Unterseite an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.10.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:25,86 EUR +0,33% (05.10.2020, 09:19)