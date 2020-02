Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (06.02.2020/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Infineon: Kursexplosion nach Zahlen - ChartanalyseDie Aktien von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) konnten am Vortag erneut kräftig zulegen und bei 22,26 EUR aus dem Handel gehen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Dienstag hätten die Titel per Handelsschluss noch bei 20,13 EUR deutlich tiefer gelegen. Hintergrund der Kursexplosion seien die Ergebnisse zum ersten Quartal, der bestätigte Ausblick und die allgemeine Markteuphorie gewesen. Mit dem Kursanstieg vom Vortag sei der 50er EMA wieder kräftig überschritten und damit ein weiteres kurzfristiges Stärkesignal generiert worden. Bei Notierungen über dem 50er EMA sei im weiteren Verlauf kurzfristig mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Der Aufwärtstrend für die Aktien von Infineon sei klar intakt. Die Titel könnten bereits am heutigen Donnerstag den oberen Bereich des steigenden Trendkanals erreichen.Ausblick: Der Aufwärtstrend sei in den Titeln von Infineon seit Monaten intakt. Seit Ende Oktober würden die Papiere nicht nur über dem 50er EMA, sondern auch über dem 200er EMA notieren.Die Long-Szenarien: Die Aktien würden sich klar im Aufwärtstrend befinden und deutlich über ihrem 200er und ihrem 50er EMA notieren. Von Schwäche keine Spur, schon gar nicht nach dem kräftigen Vortagesplus. Die Aktien könnten noch etwas weiter hochlaufen und den oberen Bereich des steigenden Trendkanals bei ca. 23,00 EUR erreichen. Ob dann aber ein nachhaltiger Durchbruch aus dem Trendkanal nach oben gelinge, bleibe fraglich. In den vergangenen Monaten hätten sich die Aktien weitgehend an die Steiggeschwindigkeit des Trendkanals gehalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: