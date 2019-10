Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie sei kräftig angezogen. Komme nun der Durchmarsch oder würden die Bullen wieder einknicken? "Der Aktionär" habe mehrfach erklärt, dass bei Infineon neben der eigenen operativen Entwicklung kurzfristig auch die Zahlen der Wettbewerber die Kursentwicklung beeinflussen könnten. Das habe sich in den letzten Tagen eindrucksvoll bestätigt. STMicroelectronics, Intel & Co häten mit ihren guten Zahlen und optmistischen Ausblicken eine Steilvorlage geliefert, die die Infineon-Anleger gerne aufgenommen hätten und die Aktie gut 10% nach oben getrieben hätten.Die Prognose für das erste Quartal 2019/20 dürfte allerdings noch verhalten ausfallen. Spätestens ab dem zweiten Halbjahr könnte die Talsohle in Sachen Profitabilität dann durchschritten sein. Zumal die strukturellen Treiber weiter intakt und die langfristige Wachstumsperspektive weiterhin gut seien. Risikobewusste Anleger könnten die dynamische Aufwärtsbewegung in Richtung 19/20 Euro weiter ausreizen, sollten auf dem Weg nach oben aber auch an erste Gewinnmitnahmen denken, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2019)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:18,08 EUR +0,30% (29.10.2019, 09:26)