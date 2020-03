Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (11.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Das grüne Licht aus den USA für die Übernahme des Konkurrenten Cypress Semiconductor habe Analysten, Investoren und vermutlich auch die Verantwortlichen beim deutschen Halbleiter-Konzern im von Coronavirus und Konjunktursorgen geprägten Marktumfeld beruhigt - zumindest etwas. Mit dem US-Usternehmen erhalte Infineon Zugriff auf wichtige Kommunikationschips für die vernetzte Welt und sowie stark gefragte Mikrocontroller und spare sich damit die Kosten und die Zeit, diese selber zu entwickeln. Am Ende dürfte der deutsche Chip-Konzern seinem Ziel näherkommen, komplette Systeme aus einer Hand anzubieten, statt nur einzelne Produkte im Programm zu haben. Die Transaktion mache das Geschäftsmodell von Infineon noch robuster. Doch der Konzern zahle dafür einen hohen Preis von insgesamt 9 Mrd. Euro.Die Anleger mit Weitblick könnten nach dem Kauf einer ersten Position (um für den Fall einer Gegenbewegung positioniert zu sein) mit gestaffelten Kauflimits agieren. Ein erstes Limit werde bei 15 Euro, das zweite bei 14,75 Euro platziert. Der Rest bleibe vorerst an der Seitenlinie und warte eine Stabilisierung der Märkte ab, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:16,284 EUR -2,93% (11.03.2020, 08:40)