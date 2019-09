Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (16.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Zum Wochenstart gebe es gleich zwei Belastungsfaktoren, die DAX und Co auf eine Probe stellen würden. Der starke Anstieg des Ölpreises nach einem Drohnenangriff auf die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien. Und schwache Konjunkturdaten aus China. Das dürfte auch nicht spurlos an der Infineon-Aktie vorbeigehen.Nachdem ein Teil der Ölproduktion Saudi-Arabiens nach einem Drohnenangriff auf die größte Raffinerie ausfalle, hätten die Ölpreise deutlich angezogen. Das sorge auch für Verunsicherung am Aktienmarkt.Neben den steigenden Ölpreisen würden zudem schwache Konjunkturdaten aus China auf die Stimmung drücken. Der Handelskrieg mit den USA erschwere es China, seine ursprünglichen Wachstumsziele einzuhalten. "Es ist eine ziemlich schwere Aufgabe für eine so große Volkswirtschaft wie China, schnelle Wachstumsraten von mehr als sechs Prozent vor dem Hintergrund der ungewissen internationalen Situation zu wahren", so Premier Li Keqiang.Peking plane für dieses Jahr ein Wachstum von 6,0 bis 6,5 Prozent. Im zweiten Quartal sei das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft aber schon auf 6,2 Prozent gefallen - so wenig wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr. Der Abwärtsdruck nehme noch zu. Neue Daten, die das Statistikamt am Montag veröffentlicht habe, würden eine unerwartet schwache Entwicklung in der Industrieproduktion, dem Einzelhandelsumsatz und den Investitionen in Sachanlagen zeigen.Bei dieser Gemengelage gehe den Bullen bei DAX und Co nach acht Handelstagen mit grünen Vorzeichen zum Wochenstart die Luft aus. Auch die Infineon-Aktie gehe in den Konsolidierungsmodus über. Eine durchaus gesunde Entwicklung. Die Aktie des Halbleiterherstellers habe in der vergangenen Woche zu den Top-Performern im Leitindex gezählt und habe sich dabei bis an eine wichtige Chartmarke vorgearbeitet: das Verlaufshoch aus dem Juli bei 18,23 Euro.Die zuletzt überwundenen horizontalen Widerstände im Bereich von 16,50/16,80 Euro und 14,90 Euro würden bei einem Rücksetzer als erste Unterstützungszonen dienen.Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung komme eine Konsolidierung nicht überraschend - vor allem angesichts der Neuigkeiten aus China. An der Großwetterlage habe sich bei Infineon selbst zuletzt wenig geändert. Die strukturellen Treiber seien weiter intakt. Die langfristigen Wachstumsperspektiven seien unverändert gut.Wird der charttechnische Widerstand überwunden, dann können Anleger das Kaufsignal zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2019)