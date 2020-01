Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (10.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Es gehe aufwärts bei Infineon - zumindest an der Börse. Mit dem Sprung über das Hoch aus dem April 2019 sei zuletzt ein frisches Kaufsignal geliefert worden. Das Branchenumfeld habe sich zuletzt aufgehellt. Mit der Genehmigung der Cypress-Übernahme im Rücken könnte im Jahresverlauf sogar das Mehrjahreshoch aus dem Jahr 2018 ins Visier genommen werden. Dazu müsste Infineon aber auch operativ Gas geben.Nach dem holprigen Jahresstart habe der DAX-Titel seine Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen. Wie gehe es weiter? In Kürze dürfte Infineon grünes Licht für die Übernahme des US-Rivalen Cypress Semiconductor (ISIN: US2328061096, WKN: 871117) bekommen.Im Juni 2019 habe Infineon angekündigt, Cypress Semiconductor für neun Milliarden Euro übernehmen zu wollen. "Die geplante Übernahme von Cypress ist ein großer und richtungsweisender Schritt bei der strategischen Weiterentwicklung von Infineon", so Vorstand Reinhard Ploss damals. Durch den Zukauf würde Infineon weltweit zur Nummer acht unter den Chip-Herstellern aufsteigen - und die Nummer eins bei Chips für den Automobilmarkt werden.Die Kursampeln bei Infineon stünden derzeit auf Grün. Bei aller Euphorie sollten Anleger auf dem Weg in Richtung Mehrjahreshoch aus dem Jahr 2018 aber auch den einen oder anderen Rücksetzer einkalkulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2020)