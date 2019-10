Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (17.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Wenn US-Präsident Donald Trump Mitte November wirklich die US-Importe von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen aus der EU mit höheren Strafzöllen belege, dann dürften nicht nur die Aktien der heimischen Autobauer und Zulieferer leiden. Auch die Infineon-Aktie könnte in Mitleidenschaft gezogen werden, zumindest kurzfristig.Bislang habe US-Präsident Donald Trump eine Entscheidung über die in Deutschland besonders gefürchteten Auto-Zölle nur vertagt. Am 14. November wolle er entscheiden. Spürbare Zollerhöhungen auf Auto und Fahrzeugteile aus der EU dürften auch an der Infineon-Aktie nicht spurlos vorübergehen.Hintergrund: Infineon erziele derzeit rund 43 Prozent des Gesamtumsatzes mit den Chips für die Autoindustrie. 2018 hätten die Umsätze hier um rund zehn Prozent zugelegt, bei einer Segmentergebnis-Marge von 14,2 Prozent (Vorjahr: 15,9 Prozent).Die mittelfristigen Aussichten in der Automotive-Sparte seien gut. Infineon gehöre eindeutig zu den Profiteuren der kommenden Entwicklung und Themen wie Elektromobilität und autonomes Fahren. Kurzfristig spüre der Konzern aber den gesamtwirtschaftlichen Gegenwind samt Margendruck.Spätestens ab dem zweiten Halbjahr dürfte die Talsohle in Sachen Profitabilität aber durchschritten sein und die Marge dank der besseren Saisonalität und einer höheren Produktionsauslastung wieder spürbar anziehen.Die strukturellen Treiber bei dem DAX-Konzern seien intakt. Neben der eigenen operativen Entwicklung können frische Analystenstimmen, Zahlen der Wettbewerber und eine Entscheidung in Sachen EU-Autozölle die kurzfristige Kursentwicklung der Infineon-Aktie beeinflussen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.10.2019)