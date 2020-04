Von den Tiefstständen nach dem Corona-Crash habe sich die Aktie deutlich lösen können. Neben Neuigkeiten rund um das Virus und seine Ausbreitung dürften frische Konjunkturzahlen und Analystenstimmen sowie die anstehenden Zahlen der Wettbewerber die kurzfristige Kursentwicklung der Aktie beeinflussen. Trotz einzelner Rücksetzer sollte die Grundtendenz dabei weiter positiv bleiben, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,824 EUR -2,32% (21.04.2020, 10:22)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,862 EUR -3,92% (21.04.2020, 10:08)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (21.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Im Juni 2019 habe Infineon angekündigt, für neun Milliarden Euro den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor übernehmen zu wollen. Ein Dreivierteljahr später habe der heimische Chipriese alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten, um den Deal abzuschließen. Durch den Zukauf erschließe der DAX-Konzern zusätzliche Wachstumspotenziale in den Bereichen Automobil, Industrie und Internet der Dinge und mache das Geschäftsmodell noch robuster - nicht nur in Zeiten von Corona ein wichtiger Schritt.Durch den Zukauf steige Infineon weltweit zur Nummer acht unter den Chip-Herstellern auf - und werde die Nummer eins bei Chips für den Automobilmarkt. Zudem erhoffe sich der DAX-Konzern über die US-Amerikaner einen besseren Zugang zum Geschäft mit der Vernetzung und Steuerung von Haushaltstechnik wie Heizungen, Beleuchtung oder Kühlschränken. "Mit der Transaktion können wir unseren Kunden das umfassendste Portfolio für die Verbindung der realen mit der digitalen Welt anbieten. Damit erschließen wir große zusätzliche Wachstumspotenziale in den Bereichen Automobil, Industrie und Internet der Dinge", so Vorstand Reinhard Ploss bei der Ankündigung im Sommer 2019.Dank Cypress würden die Münchner Zugriff auf wichtige Kommunikationschips für die vernetzte Welt und auf stark gefragte Mikrocontroller erhalten - und spare sich damit die Kosten und die Zeit, diese selber zu entwickeln.Apropos Kosten: Die Finanzierung der Übernahme habe sich Infineon schon weit vor der Corona-Krise gesichert. Eine Kapitalerhöhung und eine sogenannte Hybridanleihe hätten rund 2,7 Milliarden Euro in die Konzernkasse gespült. Den Rest hätten 20 Banken in Form von Krediten zur Verfügung gestellt, die erst zwischen März 2022 und Juni 2024 fällig würden.Die Technologieportfolios beider Gesellschaften hätten sich ergänzt. Infineon komme mit der Cypress-Übernahme seinem Ziel näher, komplette Systeme aus einer Hand anzubieten, statt nur einzelne Produkte im Programm zu haben.Durch den Verwässerungseffekt im Rahmen der Kapitalerhöhung und dem Anstieg der Verschuldung würden die Aktionäre zwar einen hohen Preis zahlen. Mit der angestrebten Stärkung der Marktposition sowie den dank der geplanten Synergieeffekten steigenden Gewinne dürfte sich der Deal mittel- und langfristig allerdings rentieren.Kurzfristig belaste die Corona-Pandemie die operative Entwicklung. Infineon habe Ende März seine Ziele für Umsatz und Gewinn in dem bis September laufenden Geschäftsjahr zurückgezogen. Bei rückläufigen Umsätzen solle die Marge nun sinken.