Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (22.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Eine der letzten Bären gibt auf. Bislang stufte Achal Sultania von der Credit Suisse die Aktie von Infineon mit "Unterperform" und Kursziel 31 Euro ein. Nun hat Analyst seine Einschätzung überarbeitet. Sein neues Fazit lautet: "Outperform" mit Ziel 42,50 Euro. Zum neuen "Superbullen" reicht das zwar nicht. Dennoch hat dieses Upgrade eine Signalwirkung.Der Megatrend Elektromobilität erweise sich bei Infineon mehr und mehr als Wachstumstreiber. Der Konzern liefere Chips für die Stromversorgung, sogenannte Hochleistungshalbleiter auf Basis von Siliziumcarbid (SiC). Diese böten im Vergleich zu den bis dato eingesetzten Siliziumchips eine bessere elektrische Leitfähigkeit. Das sorge für mehr Reichweite bei den Autos. Angesichts der beschleunigten Durchsetzung der E-Mobilität gehe Analyst Sultania mittlerweile davon aus, dass der Halbleiterkonzern seine mittelfristigen Ziele übertreffen könne. Auch im SiC-Bereich würde der DAX-Konzern Fahrt aufnehmen. Sultania liege mit seinen bis 2023 erhöhten Ergebnisschätzungen nun um bis zu 16 Prozent über dem Marktkonsens.Goldman Sachs ("buy") sei mit einem Kursziel von 42,30 Euro lange Zeit größte Optimist bei Infineon gewesen. Doch zwischenzeitlich habe Berenberg nachgelegt und den fairen Wert auf 45 Euro angehoben. Kurz darauf habe die Investmentbank Oddo BHF das Kursziel auf 44 Euro hochgesetzt. Im Anschluss habe eine ganze Reihe von Experten nachgelegt. Der "Club der 40er" habe immer mehr Mitglieder bekommen. Zuletzt habe Florian Treisch von der Commerzbank ("kaufen") nachgelegt und den fairen Wert für die Aktie des Chipherstellers von 30 auf 43 Euro angehoben.Ebenfalls interessant: Von heute an werde die Aktie des Münchener Chipherstellers Infineon auch im EURO STOXX 50 zu finden sein. Sie ersetze im Leitindex der Eurozone wie bereits berichtet das Papier des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia. Im DAX und im STOXX Europe 50 bleibe alles beim Alten.Solange die Aktie oberhalb der Unterstützung bei 31 Euro bleibt, lassen Anleger ihre Gewinne daher laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link