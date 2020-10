Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (05.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie sei mit einem kräftigen Kurssprung ins neue Geschäftsjahr, das zum 1. Oktober begonnen habe, gestartet. Die gute Nachrichtenlage in der Halbleiterbranche habe sich dabei auch positiv auf Infineon ausgewirkt. Der Wert stehe jetzt an einer sehr wichtigen Marke und könnte in Kürze erneut stark ausbrechen.Die Infineon-Aktie bewege sich seit März noch immer in einem steilen Aufwärtstrend und habe damit eine Rendite von insgesamt über 150% erzielt. Am Donnerstag habe das Papier ein Tagesplus von 7,6% erreicht und dabei ein neues Allzeithoch bei 26,08 Euro markiert.Während des Kurssprunges habe die Aktie die massive Widerstandszone zwischen 25,45 Euro und 25,75 Euro durchbrochen, welche von den Zwischenhochs von 2017 und 2018 ausgehe. Mittlerweile sei der Kurs allerdings in diese Zone zurückgefallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: