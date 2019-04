Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (16.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon: Bodenbildung abgeschlossen - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät im Interview mit "Der Aktionär TV" zum Kauf der Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF).Der Chart der Infineon-Aktie zeige, dass man hier oft auf dem falschen Fuß erwischt werden könne. Jetzt sei es der Infineon-Aktie in einem freundlichen Umfeld doch endlich mal gelungen, die wichtige Marke von 20 Euro nach oben zu durchbrechen. Infineon spiele insbesondere im Bereich Chips für die Autoindustrie in der ganz oberen Liga mit. Dieses Geschäft werde weiter wachsen, auch wenn Infineon zuletzt relativ schwache Zahlen gemeldet habe. Im 2. Halbjahr sei aber eine deutliche Belebung zu erwarten, was den Kurs der Infineon-Aktie wahrscheinlich nach oben treiben werde. Die Bodenbildung bei der Infineon-Aktie ist jetzt also quasi abgeschlossen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.04.2019)