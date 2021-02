Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (18.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Halbleiterbranche sei in Bewegung. Die Corona-Pandemie befeuere die Digitalisierung. Aber auch der Boom in der Unterhaltungselektronik und vor allem Zukunftstrends wie die Elektromobilität würden für eine steigende Nachfrage sorgen. Erste Meldungen über Lieferengpässe würden die Runde machen. Produktionsstillstände würden drohen. Infineon wolle vor diesem Hintergrund seine neue Fabrik schneller hochfahren als bislang geplant."Wir erhöhen unsere Investitionen in Fertigungskapazität und ziehen den Starttermin für die neue Leistungshalbleiterfabrik in Villach in das letzte Quartal des laufenden Geschäftsjahres vor", so Vorstand Reinhard Ploss bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal 2020/21 (Ende September) vor wenigen Tagen.Analyst Stacy Rasgon von Bernstein Research habe sich im Rahmen einer Studie mit der knappen Versorgung der Autoindustrie mit Halbleitern beschäftigt. Die wichtigste Frage sei nun die Nachhaltigkeit dieser Situation und die Sorge vor Überbestellungen. Für Infineon sei es aber von Vorteil, dass der deutsche Konzern die meisten Chips in eigenen Werken fertige. Rasgon habe die Einstufung für die Aktie des heimischen Chipriesen daher auf "outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen.Fakt sei: Der Ausbau der Elektromobilität werde für Infineon immer mehr zum Wachstumsmotor. Der Konzern liefere Chips für die Stromversorgung, sogenannte Hochleistungshalbleiter auf Basis von Siliziumcarbid (SiC). Diese böten im Vergleich zu den bis dato eingesetzten Siliziumchips eine bessere elektrische Leitfähigkeit. Das sorge für mehr Reichweite bei den Autos. In einem Auto mit Verbrennungsmotor würden aktuell Chips im Wert von rund 17 Dollar verbaut. In einem vollelektrischen Fahrzeug seien es dagegen Leistungshalbleiter (SiC-Chips) im Wert von über 400 Dollar.Anleger lassen die Gewinne laufen, stellen sich aber auch auf den einen oder anderen Rücksetzer ein, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Die nächsten charttechnischen Unterstützungen würden weiter im Bereich von 33,60 und 31,00 Euro warten. (Analyse vom 18.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link