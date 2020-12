Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol Deutschland: IFX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (11.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Nach einer starken Performance in den letzten Wochen scheine der Infineon-Aktie auf der Zielgerade im Dezember die Luft auszugehen. Die Analysten von der UBS und Morgan Stanley würden den Konzern operativ aber weiter auf Kurs sehen und unverändert den Daumen heben. "Der Aktionär" bleibe ebenfalls optimistisch.Die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung nach einem Investorentreffen auf "buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mit Überzeugung bleibe er mit seinen Schätzungen für den deutschen Chiphersteller über den Markterwartungen, so Analyst David Mulholland. Nach wie vor gestalte sich das Nachfrageumfeld für den DAX-Konzern robust.Die US-Investmentbank Morgan Stanley ("overweight") habe das Kursziel sogar von 30,50 auf 33 Euro angehoben. Für Analyst Adam Wood zähle der Chiphersteller zu den Favoriten für 2021. Die stärkere Erholung der Autobranche in Verbindung mit langfristigem Wachstum sei aufgrund des Themas Elektrifizierung positiv für die Nummer Eins im Bereich Autohalbleiter.Der Halbleiterhersteller STMicroelectronics habe mit seiner Reduzierung der Mittelfristziele kurzfristig zwar für Verunsicherung gesorgt. Infineon scheine im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 jedoch auf Kurs zu sein. Die mittelfristigen Wachstumstreiber seien intakt.