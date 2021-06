Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (07.06.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie zähle im DAX weiter zu den Lieblingen der Analysten. Derzeit würden von den 31 Experten, die sich näher mit der Aktie des Chipherstellers beschäftigen würden, 25 den Titel zum Kauf empfehlen. Nur sechs Strategen stünden dem Wert neutral gegenüber. Verkaufsempfehlungen? Fehlanzeige! Auch aus charttechnischer Sicht stünden die Ampeln auf Grün.Das höchste Kursziel für Infineon komme aus dem Hause ODDO BHF. Stephane Houri ("Outperfrom") sehe die Aktie erst bei 46 Euro fair bewertet. Am andere Ende stünden die 32,50 Euro von Malte Schaumann. Das durchschnittliche Kursziel aller Experten liege bei rund 40 Euro - also gut 18 Prozent über dem aktuellen Niveau.Anfang April sei die Infineon-Aktie mit 37,31 Euro auf den höchsten Stand seit 2001 gestiegen. Die immer weiter steigende Nachfrage nach Halbleitern habe die gesamte Branche befeuert. Seitdem habe der Kurs jedoch rund 20 Prozent eingebüßt. Inflations- und Zinssorgen sowie die Fragezeichen hinter der Steuerpolitik von US-Präsident Joe Biden hätten für Verunsicherung gesorgt.Am 13. Mai sei dann ein Verlaufstief bei 29,79 Euro markiert worden. Im Anschluss habe die Aktie eine Gegenbewegung gestartet. Mit dem Sprung über die Marke von 33,75 Euro würde das nächste Kaufsignal mit Ziel 35,50 Euro generiert. Werde auch diese Hürde überwunden, wäre der Weg aus technischer Sicht Richtung Mehrjahreshoch geebnet.Anleger können das aktuelle Niveau daher weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.06.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link