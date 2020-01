Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Neue Rekorde bei Umsatz und Gewinn von Apple würden zur Wochenmitte die Aktien der Halbleiterbranche stützen. Wie erwartet lege auch der Kurs von Infineon wieder den Vorwärtsgang ein. "Apple hilft dem gesamten Tech-Sektor", heiße es in Finanzkreisen. Anleger sollten sich bei dem heimischen Chipriesen aber vor allem den 5. Februar vormerken.Apple habe gestern Abend nach Handelsschluss Zahlen vorgelegt und alle Erwartungen der Analysten übertroffen. So weit, so gut. Trotz der guten Daten würden sich einige Marktteilnehmer sorgen, dass das Coronavirus die Nachfrage nach iPhones und anderen Apple-Geräten auf dem wichtigen Absatzmarkt China in den kommenden Monaten drosseln könnte. Zudem könnte Ausfälle in den fernöstlichen Zulieferketten von Apple drohen. Einige Zuliefererbetriebe befänden sich in der besonders betroffenen Region rund um die Stadt Wuhan, habe Konzernchef Tim Cook gesagt. Es gebe aber alternative Quellen für ihre Produkte.Kurzfristige Absatz- und Beschaffungsprobleme in China seien auch bei Infineon nicht ausgeschlossen. Offizielle Statements dazu gebe es bisher keine. Derzeit sei nur schwer abzuschätzen, wie schnell sich das Coronavirus weiter ausbreite und welche Auswirkungen es tatsächlich haben werde.Das Fazit habe auch nach den Apple-Zahlen und trotz des Coronavirus Bestand: Werde das April-Hoch bei 21,60 Euro nachhaltig überwunden, wäre der Weg aus charttechnischer Sicht in Richtung Mehrjahreshoch aus dem Jahr 2018 geebnet. Bei aller Euphorie sollten Anleger auf dem Weg nach oben aber auch den einen oder anderen Rücksetzer einkalkulieren. Kurzfristig agierende Anleger sichern ihre Trading-Position mit einem Stopp bei 19,50 Euro ab, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Für den Rest bleibe die Absicherung bei 17 Euro. (Analyse vom 29.01.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link