Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,216 EUR +0,77% (03.12.2019, 14:07)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,15 EUR +0,22% (03.12.2019, 14:22)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (03.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der DAX-Titel melde sich wieder zurück. Analyst Emmanuel Matot von der Investmentbank Oddo BHF verweise in einer Studie auf positiv stimmende Branchendaten. So seien die weltweiten Halbleiterabsätze im Oktober besser ausgefallen als von ihm erwartet. Das Erholungsszenario greife. Die Sorgen um den Handelsstreit würden wieder in den Hintergrund rücken - zumindest kurzfristig.Infineon-Anleger müssen sich auf einen volatilen Jahresausklang einstellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Dabei dürfte der Kursverlauf einmal mehr durch Neuigkeiten rund um den Zollstreit, Meldungen der Rivalen und Analystenstimmen beeinflusst werden. Das sei nichts Neues für die Beobachter des heimischen Chipriesen.Vom 8. Oktober bis zum 12. November habe die Infineon-Aktie satte 30 Prozent an Wert zugelegt. Knapp unter der 20-Euro-Marke habe die Aufwärtsbewegung geendet.Das Fazit habe Bestand: Gelinge der Anstieg über die obere Begrenzung, wäre der Weg aus technischer Sicht für einen Zwischenspurt bis zum Jahreshoch aus dem April im Bereich um 21,60 Euro geebnet. Bietet die Unterstützung keinen Halt, droht ein Rücksetzer bis in den Bereich um 17,25 Euro, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link