ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (01.06.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon: Aktie kurz vor Gap-Close - AktiennewsDie Aktie von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) legt am Dienstag um 0,25% auf 33,44 Euro zu und ist damit auf dem besten Weg das offene Gap von vor vier Wochen zu schließen, so die Experten von XTB.Anfang Mai sei der Kurs aus dem steigenden Trendkanal nach unten ausgebrochen, der auf das Tief vom März 2020 zurückgehe. Bei dem vom Allzeithoch ausgehenden Rückgang habe die Aktie kurzzeitig fast über 20% nachgegeben, sodass technisch gesehen ein Bärenmarkt habe verhindert werden können. Der Kurs sei wieder über die zuvor unterschrittene Unterstützungszone (31,16 Euro) zurückgekehrt, nachdem unterhalb der Marke von 30 Euro Kaufinteresse entstanden sei. Bei der Gegenbewegung habe in dieser Woche das lokale Hoch bei 32,47 Euro durchbrochen werden können, sodass sich eine neue Trendstruktur abgezeichnet habe.Börsenplätze Infineon-Aktie:33,745 EUR +1,12% (01.06.2021, 10:20)XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:33,705 EUR +1,32% (01.06.21, 10:06)