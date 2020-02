Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

20,615 EUR +3,07% (25.02.2020, 13:29)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

20,47 EUR +1,64% (25.02.2020, 13:15)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (25.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus habe die Märkte im Griff. Die Sorge wachse, dass die globale Konjunktur aus dem Tritt geraten könnte - auch wenn das tatsächliche Ausmaß weiter völlig unklar bleibe. Die Infineon-Aktie sei gestern deutlich in die Knie gegangen. Heute könne der Chiphersteller gegen den Trend wieder Boden gut machen.Gestern sei der Infineon-Kurs im Tief bis auf 19,63 Euro abgerutscht. Die charttechnisch wichtige Unterstützungszone zwischen 19,00 und 19,50 Euro sei dabei nicht unterschritten worden. Heute führe die Aktie die Gewinnerliste im DAX an. Gegen den Trend, denn zur Stunde würden fast alle anderen Blue Chips im Minus notieren.Ob das nur eine Momentaufnahme sei, oder ob sich der Kurs nachhaltig vom schwachen Markttrend lösen könne, sei zwar fraglich. Fakt sei dagegen, dass bei Infineon die langfristigen Wachstumstreiber unverändert intakt seien. Die Jahresprognosen seien vom Vorstand in der vergangenen Woche auf der Hauptversammlung bestätigt worden - unter der Annahme, dass das Geschäft nicht wesentlich durch die Ausbreitung des Coronavirus beeinträchtigt werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: