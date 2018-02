Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (09.02.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie erholt sich - ChartanalyseDie Aktie von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) wurde gestern von der 200-Tage-Linie bei aktuell 21,16 Euro gehalten, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Bei 21,07 Euro habe sie zwar auf dem tiefsten Stand seit Ende September notiert, doch habe ihr der gleitende Durchschnitt einen Halt beim Rückgang vom Hoch von 25,50 Euro geboten. Dort habe sich im Januar nach dem vorherigen Anstieg im November auf 25,45 Euro ein doppeltes Hoch gebildet, das somit die Notierungen nach unten geschickt habe. Dadurch hätten sie den zuvor nach oben übertriebenen Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 21,30 und 24,60 Euro beschrieben werden könne, bis zur Unterseite durchquert, die mit Unterstützung der 200-Tage-Linie den nötigen Halt gegen weitere Verluste geboten habe. Von dort aus habe sich die Aktie am heutigen Freitag wieder erholt und bislang die untere Begrenzung des Trendkanals als entscheidenden Support bestätigt.Die Erholung könne als Reaktion auf die deutlichen Verluste des Vortags gesehen werden, als die Aktie um mehr als fünf Prozent eingebrochen sei. Behaupte sie sich im Trendkanal, könnte dieser sie erneut zu den oben genannten Hochs um 25,50 Euro und noch ein Stückchen weiter nach oben führen. Ein mögliches Ziel könnte sich daher bereits auf kurze Sicht, um 26 Euro befinden. Hierzu sollten aber auf Sicht der nächsten Tage die in dieser Woche markierten Jahrestiefs um 21 Euro nicht mehr unterschritten werden, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.02.2017)Börsenplätze Infineon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:21,57 EUR +1,46% (09.02.2018, 11:16)