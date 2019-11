Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,444 EUR -1,14% (28.11.2019, 09:15)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,60 EUR -0,25% (28.11.2019, 09:00)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (28.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie habe in der jüngsten Vergangenheit zu den Top-Performern im DAX gehört. Infineon-Chef Reinhard Ploss habe beim Ausblick auf das neue Geschäftsjahr auf die Euphoriebremse getreten. "Die weltweit schwache Automobilnachfrage spüren wir deutlich und erwarten vorerst keine Besserung", so Ploss. Eine Erholung erwarte der Konzernchef nicht vor der zweiten Jahreshälfte. Ungeachtet dessen wolle der Chiphersteller im Gesamtjahr beim Umsatz um rund fünf Prozent wachsen.Alles in allem sei der Ausblick nicht so schlecht ausgefallen wie befürchtet. Daher habe der DAX-Titel nach einer kurzen Verschnaufpause in dieser Woche wieder mustergültig nach oben gedreht und Kurs auf den charttechnischen Widerstand bei 20 Euro genommen.Gelinge der Anstieg über diese Hürde, würde der Weg aus technischer Sicht für einen Zwischenspurt bis zum Jahreshoch aus dem April im Bereich um 21,60 Euro geebnet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: