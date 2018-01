ISIN Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (22.01.2018/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Drohe 2018 das Ende des Chip-Zyklus? Die Antwort laute: Nein. Infineon überzeuge v.a. dank des Wachstumspotenzials in der Automobilelektronik. Das Thema autonomes Fahren und zahlreiche Kooperationen mit Autobauern würden positiv stimmen. Das Sensor-Geschäft bleibe stark. "Der Aktionär" sehe weiteres Potential und setze das Kursziel auf 30 Euro, so Benedikt Kaufmann, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie:25,23 EUR -0,51% (22.01.2018, 10:13)Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:25,11 EUR -1,01% (22.01.2018, 10:28)