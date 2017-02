Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (17.02.2017/ac/a/d)

Hannover (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse anlässlich eines Scheiterns der Wolfspeed-Übernahme an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) fest.Die Absage des Deals sei sicher ärgerlich, stelle jedoch die Unternehmensstrategie nicht in Frage, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Es habe sich hierbei nicht um eine Megaübernahme gehandelt, sondern um eine komplementäre Erweiterung. Infineon werde in der Lage sein, die eigene Expertise und das Produktportfolio auf andere Weise auszubauen.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die Infineon-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 16,50 Euro. (Analyse vom 17.02.2017)Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:16,975 EUR -1,62% (17.02.2017, 11:22)