Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (22.11.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie: Frisches Kurspotenzial freigesetzt! ChartanalyseBis Ende des Sommermonats August tendierte das Wertpapier des Chipherstellers Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) noch innerhalb eines kurzfristigen Abwärtstrendkanals und fand nur wenig später im Unterstützungsbereich von rund 18,00 Euro einen tragfähigen Boden vor, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Ab Anfang September habe die Infineon-Aktie wieder deutlich zugelegt und habe kurze Zeit später bereits ein Verlaufshoch von 24,83 Euro vorweisen können. Tage später sei der Wert jedoch in eine kurzzeitige Konsolidierung zurückgefallen, die am Dienstag vergangener Woche nach Veröffentlichung der Quartalszahlen aus Q4 zur Oberseite erfolgreich habe aufgelöst werden können. Gestern habe Infineon seine Korrekturphase schließlich zweifelsohne mit einem Kursanstieg über die jüngsten Hochs beendet und dürfte daher überproportional von einem gesteigerten Interesse der Investoren profitieren.Bullen dürften weiter in das Kursgeschehen der Infineon-Aktie eingreifen und könnten das Papier nun bis in den Bereich von 26,00 Euro hochdrücken. Darüber könne es sogar bis an die Zwischenhochs aus 2002 bei 29,30 Euro weiter rauf gehen.