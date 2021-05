Kursziel

Infineon-Aktie

(EUR) Rating

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 39,00 Equal weight Barclays Capital Andrew Gardiner 13.05.2021 38,00 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 11.05.2021 40,00 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 10.05.2021 37,00 Kaufen Raiffeisen Bank International Leopold Salcher 10.05.2021 43,60 Buy Goldman Sachs Richard Edwards 07.05.2021 41,50 Buy Société Générale Aleksander Peterc 06.05.2021 42,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 05.05.2021 34,00 Halten Independent Research Markus Jost 05.05.2021 38,00 Kaufen NORD/LB Wolfgang Donie 05.05.2021 42,00 Buy UBS AG David Mulholland 05.05.2021 32,50 Hold Warburg Research Malte Schaumann 05.05.2021 42,50 Outperform Credit Suisse Achal Sultania 04.05.2021 40,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 04.05.2021 38,00 Overweight Morgan Stanley Dominik Olszewski 04.05.2021



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,625 EUR -0,38% (17.05.2021, 11:42)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,67 EUR +0,16% (17.05.2021, 11:28)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (17.05.2021/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 43,60 oder 32,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG hat am 4. Mai die Zahlen zum 2. Quartal 2021 präsentiert. Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 4. Mai habe sich beim Chiphersteller die Erholung der Geschäfte auch im 2. Quartal (bis Ende März) fortgesetzt. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorquartal um 3 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro gestiegen. Damit habe der Halbleiter-Spezialist im Rahmen der Erwartungen der Analysten gelegen. Vor allem im besonders wichtigen Automobilgeschäft habe Infineon klar zulegen können. Auch in der PSS-Sparte, in der unter anderem das Geschäft mit Chips für die Stromversorgung sowie für mobile Endgeräte wie Tablets und Smartphones gebündelt sei, sei die Nachfrageentwicklung in geringerem Maße positiv gewesen.Das operative Ergebnis (Segmentergebnis) habe im zweiten Geschäftsquartal mit 470 Millionen Euro allerdings 4 Prozent unter dem Wert des Vorquartals gelegen. Die operative Marge sei um 1,2 Prozentpunkte rückläufig gewesen und habe bei 17,4 Prozent gelegen. Infineon habe sich mit Blick auf diese Kennziffer aber bereits vorsichtig gezeigt und mit einer geringeren Marge im Vergleich zum Vorquartal gerechnet. Zudem habe Infineon zum Jahresauftakt von Sondereffekten profitiert. Unter dem Strich habe ein Konzernüberschuss von 203 Millionen Euro nach 256 Millionen Euro ein Quartal zuvor gestanden.Für das laufende dritte Geschäftsquartal rechne Infineon mit Erlösen zwischen 2,6 und 2,9 Milliarden Euro. Die Segmentergebnis-Marge solle etwa 18 Prozent betragen. Die im Februar leicht angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2020/2021 (Ende September) erhöhte Infineon nun erneut leicht, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, hat Richard Edwards von Goldman Sachs mit 43,60 Euro das höchste Kursziel genannt. Die Einstufung wurde nach einer Online-Investorenveranstaltung auf "buy" belassen. Mehrere strukturelle Treiber stimmten ihn positiv für die Umsatzentwicklung der Sparte Industrial & Power Control des Halbleiterkonzerns, schrieb Edwards in einer am 7. Mai vorliegenden Studie.Bei Independent Research jedoch wird der Infineon-Titel mit dem Votum "halten" bewertet und das Kursziel von 35,50 auf 34,00 Euro reduziert. Dank der anhaltend signifikanten Erholung im Automobilgeschäft bzw. der weltweit hohen Nachfrage nach Halbleitern im Allgemeinen sei der Umsatz im 2. Quartal 2020/21 (31.03.) erwartungsgemäß deutlich um 36,0% y/y gestiegen. Die Ergebniskennzahlen hätten jedoch die Analysten-Prognosen verfehlt (bspw. Nettoergebnis: +14,0% auf 203 (Vj.: 178; Q1 2020/21: 256; Analysten-Prognose: 230; Marktkonsens: 225) Mio. Euro). Des Weiteren habe Infineon den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr erneut leicht angehoben. Im Rahmen der Telefonkonferenz zu den Q2-Zahlen habe Konzernchef Ploss zudem gesagt, dass "In den meisten Anwendungsfeldern der Bedarf das Angebot deutlich übersteigt".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick: