Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 18,00 Hold Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 22.07.2020 20,00 Equal weight Barclays Capital Andrew Gardiner 13.07.2020 24,00 Outperform Bernstein Research Mark Li 13.07.2020 28,00 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 10.07.2020 22,00 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 09.07.2020 23,50 Buy UBS AG David Mulholland 09.07.2020 22,50 Neutral Goldman Sachs Alexander Duval 02.07.2020 20,00 Halten DZ BANK Harald Schnitzer 25.06.2020 17,00 Underperform Credit Suisse Achal Sultania 18.06.2020 25,00 Kaufen Independent Research Markus Jost 09.06.2020 24,00 Overweight Morgan Stanley Dominik Olszewski 28.05.2020 19,50 Kaufen NORD/LB Wolfgang Donie 06.05.2020 22,00 Hold Warburg Research Malte Schaumann 05.05.2020

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (03.08.2020/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 28,00 oder 17,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG wird am 4. August die Zahlen zum 3. Quartal 2020 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, billigen die Analysten von J.P. Morgan dem Titel das höchste Kursziel von 28 Euro zu. Die US-Bank hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "overweight" belassen. Die bevorstehenden Zahlen zum zweiten Quartal dürften für den Halbleitersektor eher unspektakulär ausfallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am 10. Juli vorliegenden Branchenstudie. Die Quartalsberichte sollten den Erwartungen entsprechen oder etwas darüber liegen. Infineon bleibe eine der aussichtsreichsten Aktien im Sektor.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Infineon kommt dagegen von Kepler Cheuvreux: Das Analysehaus hat die Einstufung für die Aktie des deutschen Chipherstellers vor Zahlen auf "hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Sebastien Sztabowicz rechne in einer Studie vom 22. Juli mit schwachen Ergebnissen des Chipherstellers bei deutlichem Einfluss der Corona-Krise.Zudem hat das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für Infineon auf "outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Aktien des Halbleiterherstellers seien nicht hoch bewertet, schrieb Analyst Mark Li in einer am 13. Juli vorliegenden Branchenstudie. Jüngste Daten zum Autoabsatz in China sowie zum E-Autoabsatz in Europa und weltweit deuteten darauf hin, dass das Unternehmen das Schlimmste hinter sich haben könnte. Die Bilanz sei aber gut genug, um auch eine längere Abschwächung durchzustehen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick: