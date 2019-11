Kursziel

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 18,50 Hold Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 07.11.2019 23,50 Buy UBS AG David Mulholland 25.10.2019 14,50 Underweight Barclays Capital Andrew Gardiner 11.10.2019 22,00 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 10.10.2019 21,00 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 10.10.2019 15,50 Neutral Oddo BHF Stephane Houri 10.10.2019 20,60 Hold Warburg Research Malte Schaumann 30.09.2019 21,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 25.09.2019 16,80 Halten DZ BANK Harald Schnitzer 01.08.2019 20,50 Kaufen Independent Research Markus Jost 01.08.2019 18,00 Halten Nord LB Wolfgang Donie 01.08.2019

Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,836 EUR -2,45% (08.11.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,90 EUR -1,36% (08.11.2019, 21:01)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (11.11.2019/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 23,50 oder 14,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG wird am 12. November die Zahlen zum 4. Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der UBS: Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für den Titel nach Zahlen von Cypress auf "buy" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Der von den Münchnern gekaufte Halbleiterhersteller zeige Verbesserungen im Bereich Internet-der-Dinge (IoT), schrieb Analyst David Mulholland in einer am 25. Oktober vorliegenden Studie.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Infineon kommt hingegen von Oddo BHF. Die Investmentbank hat das Kursziel für die Aktie des Chipherstellers von 17,50 auf 15,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "neutral" belassen. Er habe nach der Telefonkonferenz am Dienstag nun seine 2020er Schätzungen für das Automotive-Segment des Chipherstellers reduziert, schrieb Analyst Stephane Houri in einer am 10. Oktober vorliegenden Studie. Angesichts der Einschätzungen des Managements zum weltweiten Automarkt seien die Erwartungen am Markt für das kommende Jahr zu hoch.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?