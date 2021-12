Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

41,065 EUR +0,12% (28.12.2021, 11:39)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

41,115 EUR +0,46% (28.12.2021, 11:24)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (28.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon sei auf Kurs. Im abgelaufenen Fiskaljahr 2020/21 (30.September) habe der deutsche Chipriese seine Prognose gleich zwei Mal angehoben. Das sei am Markt gut angekommen. Die Infineon-Aktie habe im laufenden Jahr rund 29% zugelegt. Mit Blick auf das Jahr 2022 bleibe der Wert bei vielen Analysten bevorzugter Branchentitel.Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht. Vorstand Reinhard Ploss habe den einstigen Pleitekandidaten wieder an die Weltspitze geführt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sei mit 11 Mrd. Euro der höchste Umsatz der Konzerngeschichte erzielt worden. Dabei habe sich der Gewinn auf 1,17 Mrd. Euro mehr als verdreifacht. Auch für das kommende Geschäftsjahr sei der Konzern optimistisch und habe seine Prognose Nach der 9-Mrd.-Euro-Übernahme des US-Wettbewerbers Cypress Semiconductor, habe der Konzernchef mit dem neuen Werk für Leistungselektronik am österreichischen Standort Villach ein Ausrufezeichen gesetzt. Die in Rekordzeit gebaute Fabrik gehöre mit einem Investitionsvolumen von 1,6 Mrd. Euro zu den größten Investitionsprojekten in der Mikroelektronikbranche in Europa.Ein Ende der Erfolgsstory sei nicht in Sicht - im Gegenteil: Ploss habe auf dem Kapitalmarkttag im Oktober erklärt, der Konzern sei gut gerüstet, um den eingeschlagenen Wachstumskurs erfolgreich fortzusetzen.Mit Jochen Hanebeck habe der DAX-Konzern zudem einen Nachfolger für seinen Ende März scheidenden Vorstandschef Ploss gefunden. Gut möglich, dass der neue Chef gleich mit guten News starten könne. Denn die Prognosen für das neue Fiskaljahr 2021/22 könnten sich im Jahresverlauf erneut als zu konservativ herausstellen.Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht. Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Befeuert durch den anhaltend hohen Bedarf an Halbleitern für die energieeffiziente und vernetzte Welt dürfte 2022 erneut ein starkes Jahr für das Unternehmen werden. "Der Aktionär" halte an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest. Die Infineon-Aktie sollte im kommenden Jahr Kurs auf das Ziel bei 48 Euro nehmen - inklusive aller gesunden Rücksetzer, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Derivate auf Infineon befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.