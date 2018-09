München (www.aktiencheck.de) - Der sich zuspitzende Handelsstreit zwischen den USA und China hatte zuletzt kaum noch negative Auswirkungen auf die Preisentwicklung der Industriemetalle, so das Vontobel Zertifikate-Team in einer aktuellen Rohstoffkolumne.Während der Handelsstreit zuletzt also kaum noch Auswirkungen auf die Industriemetalle gehabt habe, richte sich der Blick der Händler verstärkt auf die fundamentale Situation von Angebot und Nachfrage. Nach Einschätzung der International Copper Study Group (ICSG) habe der globale Kupfermarkt im ersten Halbjahr 2018 überraschend ein Angebotsdefizit verzeichnet, da die Nachfrage im Juni besonders stark zugelegt und das Angebot deutlich überstiegen habe. Zuvor habe die ICSG für das Gesamtjahr noch einen deutlichen Angebotsüberschuss vorhergesagt.Hintergrund der zuletzt wieder zulegenden Nachfrage nach Industriemetallen könnte auch eine Stabilisierung der Konjunkturentwicklung in China sowie im gesamten asiatisch-pazifischen Raum sein. Aber auch in den USA stünden die Zeichen weiter auf eine starke wirtschaftliche Expansion. So seien die Arbeitsanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 1969 gefallen. Ungeachtet des Handelsstreits scheine die Politik von US-Präsident Donald Trump bisher einen positiven Einfluss auf die wirtschaftliche Aktivität in den USA zu haben. Solange dies so bleibe und sich keine deutliche Eintrübung der Weltkonjunktur abzeichne, könnten davon auch die Industriemetalle profitieren. (Ausgabe vom 25.09.2018) (26.09.2018/ac/a/m)