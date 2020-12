Xetra-Aktienkurs Inditex-Aktie:

Kurzprofil Inditex S.A.:



Inditex Industria de Diseño Textil S.A. (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) ist eine Unternehmensgruppe, die weltweit in der Textilindustrie tätig ist. Der Hauptsitz von Inditex ist Arteixo, Spanien. Mit mehr als 100 Tochtergesellschaften gehört Inditex zu den weltweit größten Textilunternehmen und ist im Design, der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln und Accessoires aktiv. Die Marken Zara, Zara Home, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho und Uterqüe sind in über 6.200 Geschäften in 86 Ländern sowie online in 23 Ländern erhältlich. (17.12.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Inditex-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Bekleidungskonzerns Inditex S.A. (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF). von 27 Euro auf 28 Euro.Die Zahlen für das Q3 2020/21 (31.10.) seien sowohl beim Umsatz (-14% y/y auf 6,05 Mrd. Euro) als auch ergebnisseitig (u.a. Nettoergebnis: -26% y/y auf 866 Mio. Euro) hinter den Analystenprognosen (6,30 Mrd. Euro bzw. 900 Mio. Euro) zurückgeblieben. Der Marktkonsens sei aber mehrheitlich erreicht bzw. übertroffen (Nettoergebnis) worden.Auf einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 verzichte der Bekleidungskonzern weiterhin. Für das Geschäftsjahr 2020/21 wolle Inditex die normale Dividendenpolitik wieder aufnehmen und 60% des EPS als Dividende ausschütten. Sonderdividenden in Höhe von zusammen 0,78 Euro sollten aber anders als von Lusebrink erwartet erst für die Geschäftsjahre 2021/22 und 2022/23 gezahlt werden.Lusebrink reduziere seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2020/21 (EPS: 0,47 (alt: 0,60) Euro; DPS: 0,28 (alt: 0,70) Euro) und behalte sie für das Geschäftsjahr 2021/22 (EPS: 1,11 Euro; DPS: 1,09 Euro) bei. Die neuen Lockdown-Maßnahmen v.a. in Deutschland, den Niederlanden und Teilen Großbritanniens sollten die operative Entwicklung in Q4 belasten. Der Analyst sehe Inditex hierfür mit der ausgeprägten Online-Präsenz aber gut aufgestellt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Inditex-Aktie: