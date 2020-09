Zwar hätten sich die Wirtschaftsaktivitäten nach dem Ende des nationalen Lockdowns relativ schnell normalisiert und auch der Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes gebe mit dem ersten Anstieg über die 50-Punkte-Schwelle wieder Wachstumssignale. Die Wirtschaftsleistung dürfte allerdings erst im vierten Quartal des Fiskaljahres ihr Vorkrisenniveau erreichen. Vor dem Hintergrund des massiven Rückgangs im ersten Quartal und der bestehenden Abwärtsrisiken (rasant steigende Infektionszahlen, regionale Lockdowns) würden die Analysten der Helaba ihre Wachstumsprognose für das laufende Fiskaljahr (April 2020 bis März 2021) auf -9,6% gg.Vj. anpassen. Aufgrund dieser schwachen Ausgangslage dürfte 2021/2022 mit einem deutlichen Rebound auf rund 10% zu rechnen sein.



Im Kampf gegen die Krise habe die Regierung milliardenschwere Hilfsprogramme aufgelegt und die indische Zentralbank RBI habe mit Leitzinssenkungen um insgesamt 115 Basispunkte auf aktuell 4% unterstützt. Während die Wahrscheinlichkeit für ein weiteres Fiskalpaket noch in diesem Jahr hoch sei - vor allem angesichts der jüngsten Datenveröffentlichungen - habe die RBI vorerst keine weitere geldpolitische Lockerung vorgenommen, denn die Inflation liege seit einigen Monaten über dem Zielkorridor von 2% bis 6%. Corona-bedingte Preissteigerungen bei Lebensmitteln (Anteil an der Gesamtinflation fast 50%) seien der maßgebliche Treiber hinter dieser Entwicklung. Im Juli habe die "food inflation" bei 9,6% gelegen. Die diesjährigen Monsun-Niederschläge - entscheidend für eine reichhaltige neue Ernte - lägen bislang allerdings über dem langjährigen Durchschnitt und würden eine angebotsseitige Entspannung und rückläufige Teuerungsraten erwarten lassen.



Das Ende des nationalen Lockdowns sei aus wirtschaftlicher Sicht wohl alternativlos gewesen, habe jedoch dafür gesorgt, dass Indien innerhalb weniger Monate zu einem der am stärksten von Corona betroffenen Länder avanciert habe. Mehr als 3,6 Millionen Menschen hätten sich laut WHO bislang mit dem Virus infiziert - Rang drei nach den USA und Brasilien. Ein Abflachen der Kurve sei bislang nicht abzusehen. Im Gegenteil: Mit fast 79.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden habe Indien unlängst einen neuen Rekord aufgestellt. Es bleibe zu hoffen, dass die ohnehin fragile Wirtschaftserholung aufgrund dieser Entwicklungen kein jähes Ende nehme. (02.09.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Montag veröffentlichte das Statistikamt ernüchternde Zahlen: Indiens Wirtschaft schrumpfte im Zeitraum April bis Juni um 23,9% gg. Vj., deutlich stärker als erwartet, so die Analysten der Helaba.Dieses Quartal - das erste des laufenden indischen Fiskaljahres - sei massiv unter dem Einfluss der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen gestanden. Die Regierung habe Ende März aufgrund steigender Infektionszahlen einen äußerst umfassenden Lockdown verhängt, in dessen Folge Produktions- und Dienstleistungsaktivitäten fast vollständig zum Erliegen gekommen und Millionen Inder arbeitslos geworden seien. Obwohl die Wirtschaft trotz steigender Infektionsfälle ab Juni wieder schrittweise hochgefahren worden sei, habe der deutliche BIP-Rückgang nicht vermieden werden können. Das Land, das in den vergangenen 20 Jahren im Durchschnitt 7% Wachstum pro Jahr verzeichnet habe, habe damit zum ersten Mal seit Beginn der Erhebung vierteljährlicher Daten im Jahr 1997 einen negativen Quartalswert gegenüber Vorjahr gemeldet. Der private Konsum, das Rückgrat der indischen Wirtschaft, sei um fast 27% eingebrochen.