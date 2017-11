Die reform- und wirtschaftsorientierte Haltung der Regierung im letzten Jahr habe aber schon einige positive Auswirkungen gehabt: Die Indische Rupie notiere auf einem stärkeren Kurs, das Geschäftsumfeld habe sich verbessert und das Vertrauen der Anleger sei gestiegen, sodass vermehrt Direktinvestitionen getätigt würden. Auch die arme Bevölkerung Indies habe die Bemühungen Modis begrüßt, mit der Geldentwertung Korruption und Steuerhinterziehung zu bekämpfen - obwohl sie durch diese schwer getroffen worden sei. "Modi ist mittlerweile zu einer der beliebtesten politischen Leitfiguren der letzten Jahrzehnte geworden", so Witte. "Dementsprechend wird Modi auch als Favorit für die kommende Wahl im Jahr 2019 gehandelt und die politische Stabilität und der Reformwillen dürften bis zum Jahr 2024 gesichert sein." Nach den Wahlen könnten zwei weitere Maßnahmen - zum einen die Reform des Arbeitsmarktes, zum anderen die des Grunderwerbsrechts - angegangen werden.



Neben der Politik profitiere Indien aber auch von vorteilhaften Wirtschaftsbedingungen. Hierzu zähle der niedrige Ölpreis, der es dem Nettoimporteur von Erdöl ermöglicht habe, mit unter vier Prozent Inflation ein Zehnjahrestief zu erreichen. Zudem sorge der große Binnenmarkt Indiens für Sicherheit: Die starke inländische Verbrauchernachfrage wappne Indien gegen externe Schocks wie eine schwindende Nachfrage Chinas oder potenzielle Handelsmaßnahmen der USA während der Amtszeit Trumps. Dennoch gebe es drei Risiken: Der angeschlagene Bankensektor und dessen Stabilität würden die größte Gefahr bergen. Insbesondere die staatlichen Geschäftsbanken, die 70 Prozent des gesamten Bankvermögens besitzen würden, seien nicht stabil.



"Es ist positiv zu bewerten, dass die indische Regierung dieses Risiko nun mit der Rekapitalisierung der Staatsbanken begrenzen will", so Witte. "Der Plan wird die Staatsverschuldung nur geringfügig erhöhen und das Vertrauen der Investoren in den schwachen Bankensektor wiederherstellen. Trotzdem müssten weitere Bankenreformen verabschiedet werden, damit Banken und Regierung mittelfristig nicht wieder von faulen Krediten betroffen werden."



Das zweite Risiko setze sich aus dem Problem notleidender Kredite bei Staatsbanken und der hohen Unternehmensverschuldung zusammen. "Diese Faktoren wirken sich auf Kreditangebot und -nachfrage aus und haben mit dazu geführt, dass das Wachstum der Bankkredite an den privaten Sektor im vergangen März auf 5,1 Prozent gesunken ist - was den Tiefststand seit einem halben Jahrhundert markiert", so Witte. "Infolgedessen ist auch die inländische Investitionsquote zurückgegangen." Das dritte Risiko bilde die strukturell schwache öffentliche Finanzlage. Für die kommenden Jahre werde mit einem gesamtstaatlichen Haushaltsdefizit von über sechs Prozent des BIP gerechnet. "Die eingeführte GST dürfte die bereits eingeleitete Haushaltskonsolidierung unterstützen, trotzdem dürfte diese sich eher schleppend fortsetzen," prognostiziere Witte.



Credendo schätze das kurzfristige politische Risiko für Indien als relativ gering ein (2 auf einer Skala von 1 bis 7). Das Geschäftsrisiko werde hingegen mittel bewertet (B auf einer Skala von A bis C). (27.11.2017/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Indien auf dem Reformweg: Ende Oktober hat die Regierung Indiens angekündigt, den schwachen Bankensektor und insbesondere die Staatsbanken mit einer Finanzspritze in Höhe von 32 Milliarden US-Dollar zu unterstützen, so Christoph Witte, Deutschland-Chef des belgischen Kreditversicherers Credendo.Zusätzlich habe der indische Premierminister Narendra Modi bereits im Vorjahr mit zwei abrupt eingeführten Maßnahmen für Furore gesorgt: Zum einen mit der Geldentwertung im vergangenen November, zum anderen mit der im Juli eingeführten einheitlichen Umsatzsteuer (Goods and Services Tax, GST). "Die Maßnahmen unterstreichen den Reformwillen der indischen Regierung und könnten sich mittel- bis langfristig positiv auf die Wirtschaft auswirken", so Witte. "Dennoch waren die beiden Maßnahmen, die im vergangenen Jahr getroffen wurden, zunächst ein Schock für die indische Wirtschaft." Während das BIP-Wachstum im Haushaltsjahr 2015 noch acht Prozent betragen habe, sei es 2016 auf 7,1 Prozent gesunken. Grund für den Rückgang sei der Liquiditätsengpass gewesen, der nach der Geldentwertung entstanden sei. Die Initiative sollte eigentlich Steuerhinterziehung und Schwarzgeld bekämpfen, sowie zugleich den digitalisierten Zahlungsverkehr ankurbeln: Jedoch hätten die Maßnahmen insbesondere die informellen und auf Bargeld basierenden Bereiche der Wirtschaft hart getroffen."Nachdem die Wirtschaft nach der Geldentwertung wieder zur Normalität gefunden hatte, wurde die GST verfrüht eingeführt, ohne dass das Verfahren und die Sätze vollständig geklärt waren", so Witte. "Folglich sank das BIP-Wachstum im ersten Quartal dieses Jahres auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren." Gegenüber dem Vorquartal habe das BIP-Wachstum im ersten Quartal 2017 nur 5,7 Prozent betragen. Angesichts dieses Ergebnisses sei es fraglich, dass in diesem Jahr wieder ein BIP-Wachstum von sieben Prozent erreicht werden könne. "Wir gehen aber davon aus, dass die Folgen der Schocks in den kommenden Monaten abklingen und schätzen die Wachstumsaussichten mittel- bis langfristig als günstig ein", prognostiziere Witte. Bereits 2018 dürfte das Wachstum wieder an Fahrt aufnehmen und 2021, wenn die Nachwirkungen der beiden Schocks aus dem vergangenen Jahr abgeklungen seien, wieder bei acht Prozent notieren.