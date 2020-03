Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Implenia-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Implenia-Aktie:

30,86 EUR +8,43% (20.03.2020, 13:08)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Implenia-Aktie:

32,32 CHF +10,68% (20.03.2020, 14:10)



ISIN Implenia-Aktie:

CH0023868554



WKN Implenia-Aktie:

A0JEGJ



Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

I8T



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

IMPN



Kursprofil Implenia AG:



Die Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN) ist eines der führenden Bau- und Baudienstleistungsunternehmen in der Schweiz. Die Geschäftsbereiche sind in drei Spartengeschäfte (Modernisation & Development, Buildings und Tunnelling & Civil Engineering) und drei Flächengeschäfte (Bau Deutschschweiz, Construction Suisse Romande und Norge) gegliedert, die von dem Corporate Center (Technical Support und zentrale Gruppenfunktionen) unterstützt werden. Implenia realisiert im In- und Ausland Strassen-, Tief- und Spezialtiefbauprojekte und Infrastrukturanlagen und ist im Weiteren im Ingenieurtiefbau, im Untertagebau (Tunnelbau) und im Brücken- und Hochbau tätig. (20.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Implenia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bau- und Baudienstleistungsunternehmens Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN).Auswirkungen durch Corona: Wegen der raschen Ausbreitung des Coronavirus in Europa schränke Implenia die Arbeiten auf den Baustellen ein, um die Mitarbeitenden sowie die Bevölkerung zu schützen.Schweiz: Im Kanton Genf seien die Baustellen von den Behörden geschlossen worden. Auch im Kanton Tessin seien einige Baustellen geschlossen worden. In anderen Kantonen werde die Arbeit fortgesetzt, obwohl es einige Verzögerungen wegen Problemen mit Zuliefererfirmen gebe.Frankreich: Bis zum Ende dieser Woche würden alle Baustellen den Betrieb für 15 Tage einstellen. Es müsse mit einer Verlängerung gerechnet werden.Deutschland und Österreich: Die Arbeit werde im Gegensatz zum Betrieb von Strabag und Porr fortgesetzt. Aber es gebe einige Verzögerungen wegen Problemen mit Zuliefererfirmen und Lieferanten.Insbesondere nach der Schließung aller Produktionsstätten in Österreich durch die Implenia-Mitbewerber Strabag und Porr habe mit dieser Entwicklung gerechnet werden müssen. Pomrehn erwarte kurzfristig zwar negative finanzielle Auswirkung, aber er rechne auch mit der Genehmigung neuer Infrastrukturpläne zur Bekämpfung der bevorstehenden Rezession.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "hold"-Rating für die Implenia-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 35. (Analyse vom 20.03.2020)