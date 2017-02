SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Implenia-Aktie:

78,45 CHF +1,10% (13.02.2017, 11:17)



ISIN Implenia-Aktie:

CH0023868554



WKN Implenia-Aktie:

A0JEGJ



Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

I8T



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

IMPN



Kursprofil Implenia AG:



Die Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN) ist eines der führenden Bau- und Baudienstleistungsunternehmen in der Schweiz. Die Geschäftsbereiche sind in drei Spartengeschäfte (Modernisation & Development, Buildings und Tunnelling & Civil Engineering) und drei Flächengeschäfte (Bau Deutschschweiz, Construction Suisse Romande und Norge) gegliedert, die von dem Corporate Center (Technical Support und zentrale Gruppenfunktionen) unterstützt werden. Implenia realisiert im In- und Ausland Strassen-, Tief- und Spezialtiefbauprojekte und Infrastrukturanlagen und ist im Weiteren im Ingenieurtiefbau, im Untertagebau (Tunnelbau) und im Brücken- und Hochbau tätig. (13.02.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Implenia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Bau- und Baudienstleistungsunternehmens Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN).Implenia habe einen neuen Infrastrukturvertrag in Norwegen abgeschlossen. Das Projekt umfasse den Umbau eines Straßenabschnitts zwischen Berge und Trondheim. Die Arbeiten an diesem Projekt würden im Februar 2017 beginnen und dürften 2019 abgeschlossen werden. Der Gesamtwert des Projekts belaufe sich auf NOK 319 Mio. (CHF 38 Mio.).In den letzten Jahren habe Implenia Mühe gehabt, ein Volumenwachstum und operative Verbesserungen in Norwegen zu verzeichnen. Zudem habe das Unternehmen Projekte mit tiefen Margen von Bilfinger Construction übernommen. Mit diesem Vertrag dürfte Implenia das Geschäft in Norwegen wieder stärken.Börsenplätze Implenia-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Implenia-Aktie:73,033 EUR +1,29% (13.02.2017, 10:18)