Welcher Immobilienkredit ist der richtige?

Tilgungsdarlehen

Annuitätendarlehen

Endfälliges Darlehen

Bild: Für den Immobilienkauf beantragen die meisten ein Annuitätendarlehen. Bildquelle: VisionPics via pixabay.com



Was muss man vor der Beantragung eines Immobilienkredits beachten?

Bevor ein Kredit für den Kauf einer Immobilie beantragt wird, sollte man das vorhandene Eigenkapital überprüft werden. Ist gar kein Eigenkapital vorhanden, muss man schon sehr gut verdienen und über ein stabiles Gehalt verfügen, um einen Immobilienkredit stemmen zu können. Empfehlenswert ist es, zumindest die Erwerbsnebenkosten vom Eigenkapital zu zählen. Außerdem gilt: Je mehr Eigenkapital zur Verfügung steht, desto niedriger werden die Zinsen. Man kann sich somit einiges an Zinskosten sparen, wenn man viel Eigenkapital zum Kauf einer Immobilie aufwendet.



Um die Erwerbsnebenkosten berechnen zu können, sollte man von etwa 6,2% des Kaufpreises ausgehen. Davon fallen etwa 4,5% für die Grunderwerbssteuer an und 1,7% werden für den Notar sowie den Grundbucheintrag fällig. Diese Werte variieren jedoch je nach Bundesland. Auch die Provision für einen Makler sollte man bedenken: Hat man das Eigenheim über einen Immobilienmakler gefunden, fällt eine Courtage zwischen 3,5 und 7% zusätzlich an.



Vor der Beantragung des Kredits sollte man zudem die Zinsen sowie die Tilgung kalkulieren. Außerdem ist es notwendig, zu ermitteln, wie hoch die monatliche Belastung durch den Kredit sein darf. Immerhin heißt ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung nicht, dass man komplett kostenlos wohnt. Kosten für die Müllentsorgung, Verwaltungskosten und weitere Nebenkosten fallen trotzdem an. Diese sollte man ebenfalls vor der Beantragung eines Kredits beachten.



Erst kaufen – dann Kredit beantragen?

Wer ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte, sollte sich zunächst um einen Kredit bemühen und erst dann den Kaufvertrag unterschreiben. Immerhin ist es nicht gegeben, dass man jeden Kredit bekommt, den man gerne hätte. Erst wenn das Finanzielle geregelt ist, sollte ein Vertrag unterzeichnet werden. Denn einmal unterschrieben, ist es nur schwer, dies rückgängig zu machen. Wer erst unterschreibt und sich dann erst um einen Kredit kümmert, läuft Gefahr, nicht die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu haben.



Fazit

Wer eine Immobilie kaufen möchte, sollte dies gut planen. Vor allem die Beantragung eines Immobilienkredits sollte gut durchdacht sein. So sollten Käufer zuerst einen genehmigten Kredit in den Händen halten, bevor der Kaufvertrag unterschrieben wird. Zudem sollte man sorgfältig berechnen, wie hoch die monatliche Belastung durch den Kredit sein darf, damit es keine finanziellen Engpässe in Zukunft gibt. (02.02.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Immer mehr Menschen träumen von einem Eigenheim. Ganz gleich, ob man sich ein neues Haus bauen lassen möchte oder eine bereits vorhandene Immobilie kauft – die größten Sorgen bereitet das Geld. Viele angehende Eigentümer nehmen zu diesem Zweck einen Immobilienkredit auf. Was es dabei zu beachten gibt und welcher Kredit am häufigsten beantragt wird, zeigt dieser Artikel.Es gibt verschiedene Arten von Immobiliendarlehnen. Daher sollte man nicht jedes Angebot für einen Immobilienkredit annehmen, sondern sich zunächst darüber informieren, welche Möglichkeiten man persönlich hat. Immerhin sind die Ausgangssituationen sehr unterschiedlich und individuell zu betrachten. Auf immobilienkredite.de beispielsweise bietet verschiedene Kreditmodelle an.Folgende Immobilienkredite gibt es:Am häufigsten findet das Annuitätendarlehen Anwendung und gilt somit als der klassische Immobilienkredit. Die monatliche Kreditrate bleibt bei dieser Form des Immobilienkredits unverändert, doch der Anteil der Tilgung an der Rate nimmt im Laufe der Zeit immer weiter zu. Der Zinsanteil sinkt aufgrund der Tilgungsverrechnung. Das Tilgungsdarlehen funktioniert ähnlich, doch das Verhältnis zwischen Tilgung und Zinszahlung verändert sich im Laufe der Jahre nicht.Endfällige Darlehen finden heute kaum mehr Anwendung. Hier fließt während der gesamten Laufzeit keine Tilgung in den Kredit. Zum Fälligkeitstermin wird das Darlehen stattdessen in einer Summe zurückgezahlt. Meist wird es mit einer privaten Rentenversicherung oder einer Kapitallebensversicherung kombiniert, doch da diese in den letzten Jahren an Rendite verloren haben, lohnt sich diese Form des Immobilienkredits nicht mehr.