Aktien besitzen ein Potenzial für den langfristigen Vermögensaufbau

Selbst nach großen Krisen wie die Finanzkrise ab dem Jahr 2008 infolge der Insolvenz der Bank Lehman Brothers oder dem Beginn der Corona-Pandemie in 2020 haben sich die Aktienkurse relativ schnell wieder erholt und sogar neue Höchststände erreicht. Das ist zwar richtig, aber greift gleichzeitig auch etwas zu kurz.



Die große Frage bei der Aktienanlage ist auch immer, ob diese Entwicklung erstens immer so weiter geht und zweitens welche Aktien für das Depot ausgewählt werden sollen. Wo die Aktienkurse zum Zeitpunkt des Eintritts in das Rentenalter liegen, kann überdies niemand voraussagen. Angesichts dieser Problemstellungen sollten Anleger sollten bei der Auswahl ihrer Aktien auf eine möglichst breite Risikostreuung setzen.



Wer indirekt über ETFs in einen Aktienindex in Aktien investiert, hat zum Beispiel von vornherein eine gute Risikodiversifizierung. Weiterhin muss das Aktiendepot ständig beobachtet werden und es dürfen ruhig auch mal ein paar Aktien verkauft werden, wenn sich eine Überhitzung abzeichnet oder das betreffende Unternehmen sichtbar in finanzielle Probleme gerät, mit dem Ziel das Portfolio neu auszurichten.



Immobilien als eine der wichtigsten Säulen der Altersvorsorge

Auch Immobilien als Altersvorsorge sind nicht mehr ganz so undifferenziert zu betrachten. in guten Lagen sind Immobilien für viele Menschen heute unerschwinglich geworden. Wer nun dennoch das Glück hat, eine Immobilie kaufen zu können, muss daran denken, dass sich die Anforderungen an Immobilien in der Zukunft noch weiter erhöhen werden, was immer auch mit erheblichen Investitionen verbunden sein wird.



Hinzu kommt, dass die Heizung auch im Alter erneuert werden muss, wenn sie einmal kaputt geht. Immer weiter steigende Betriebs- und Instandhaltungskosten sorgen dafür, dass also auch im Alter genügend Rente oder Vermögen vorhanden sein muss, eine Immobilie zu erhalten. An eventuelle altersgerechte Umbauten sollte auch gedacht werden. Im hohen Alter noch Kredite aufzunehmen, um eine Reparatur zu bezahlen ist nahezu nicht möglich. Ein weiterer Punkt, der beachtet werden muss, ist, dass im Alter eine gewisse Nähe zu einer funktionierenden Infrastruktur vorhanden sein muss, etwa dann, wenn die Mobilität beeinträchtigt ist oder Pflegebedürftigkeit eintritt.



Nichtsdestotrotz können Immobilien immer noch einen wichtigen Beitrag zur Altersvorsorge sein, unter der Voraussetzung, dass die Immobilie auch im Alter noch unterhalten werden kann. Im besten Fall kann neben der Investition in eine eigene Immobilie auch noch weiteres Vermögen aufgebaut werden, sodass auch Unvorhergesehenes wie eine Heizungs- oder Dachreparatur problemlos bezahlt werden können.









