Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ-Symbol: ILMN) ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung integrierter Systeme für die Analyse von genetischen Variationen und biologischen Funktionen spezialisiert. Die Produkte des Konzerns sind für Genomforschungszentren, Pharmaunternehmen, universitäre Einrichtungen, klinische Forschungsorganisationen und Biotechnologieunternehmen bestimmt. (06.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ-Symbol: ILMN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere des Sequenzierungsspezialisten Illumina stünden am Freitag mächtig unter Druck: Zeitweise verzeichne der Kurs den größten Rücksetzer seit Oktober 2016. Grund dafür sei der schwache Umsatzausblick für das bevorstehende Quartal. Zudem habe das Unternehmen nur wenige Details über seine neue Sequenzierung-durch-Synthese (SBS) Chemiey mit dem Codenamen Chemistry X bekannt gegeben.Konkret habe Illumina im ersten Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,07 Dollar nach 1,89 Dollar im Vorjahreszeitraum erzielt. Gleichzeitig seien die Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent auf 1,22 Milliarden Dollar geklettert. Die bereinigte Bruttomarge sei von 70,5 Prozent im ersten Quartal 2021 auf 69,9 Prozent gesunken.Damit sei das Unternehmen teilweise hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Die Analysten hätten im Vorfeld mit einem Umsatz von 1,22 Milliarden Dollar sowie einer bereinigten Bruttomarge von 70,8 Prozent und einem Gewinn je Aktie von 0,90 Dollar gerechnet. Die Prognose für die liquiden Mittel habe 1,59 Milliarden Dollar betragen, tatsächlich habe Illumina jedoch nur Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 1,35 Milliarden Dollar ausgewiesen.Für das zweite Quartal rechne der Konzern jedoch mit Gegenwind durch coronabedingte Stilllegungen der Arbeitsabläufe in Höhe von 300 Basispunkten und erwarte ein konsolidiertes Umsatzwachstum von 7 bis 9 Prozent im Jahresvergleich. Analysten hätten hier zuvor mit einem Erlösplus von 13 Prozent gerechnet.Die Illumina-Aktie befinde sich nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Aus charttechnischer Sicht sei die Talfahrt der Illumina-Aktie noch nicht zu Ende.Anleger sollten daher nicht in das fallende Messer greifen, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zur Illumina-Aktie. (Analyse vom 06.05.2022)